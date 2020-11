Cerca del campo de beisbol de Montford en Asheville, ocurrió una catástrofe cuando un tiroteo cobró la vida de un menor de edad.

Fue a las 8:30 de la mañana del 28 de noviembre, cuando el Departamento de Policía de Asheville (APD) respondió a una llamada referente a unos disparos.

Según la denuncia, las detonaciones se escucharon cerca del campo de beisbol de Montford en 90 Gay Street en el norte de Asheville.

Los oficiales llegaron y encontraron a un hombre que sufría múltiples heridas de bala.

Fue así que comenzaron a tomar las medidas necesarias para salvar vidas hasta que llegaron los paramédicos a auxiliar.

El equipo médico trasladó a la víctima al Hospital Mission, donde no resistió a sus heridas.

Y falleció poco tiempo después.

El Departamento de Policía de Asheville logró identificar recientemente a la víctima como un joven de 17 años.

“Debido a la edad de la víctima, no se divulgará información de identificación adicional”, dijo la policía en un comunicado de prensa.

La investigación de este incidente continúa en curso.

Detectives de la Sección de Investigaciones Criminales dijeron haber identificado a personas vinculadas a este caso.

“Los detectives han estado trabajando diligentemente durante todo el fin de semana para investigar todas las pistas y analizar todas las pruebas”, continuó la misiva.

Miembros de la Sección de Investigaciones Criminales (CIS) actualmente están trabajando para determinar las circunstancias del homicidio.

Es por ello que cualquier información sería valiosa para esclarecer los hechos.

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Victim ID'd as 17yo male. Due to the age of the victim, no addt'l info will be released. Persons of interest have been id'd, investigation ongoing.

ℹ️ 828-252-1110

— Asheville Police (@AshevillePolice) November 30, 2020