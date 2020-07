El famoso hotel y casino de Las Vegas, Bellagio, podría sufrir una de las pérdidas más grandes en la historia de las apuestas deportivas en la ciudad de Nevada luego de permitir 250 mil dólares en apuestas ganadoras cuando los juegos ya estaban casi definidos.

Un error manual en la publicación de horarios incorrectos en algunos juegos de béisbol coreanos y chinos fueron la causa de las millonarias pérdidas.

Las ganancias se repartieron entre casi 50 astutos que vieron la oportunidad y no dudaron en apostar.

Los apostadores metieron quinielas entre la 1:30 a.m. y 3:00 a.m., para juegos de béisbol que habían comenzado alrededor de la 1:00 a.m y 2:00 a.m.

Uno de los apostadores más astutos ganó 137 mil dólares, luego de conformar un parlay de 10 etapas por solo $250, según ESPN.

La mayoría de las apuestas se metieron en los quioscos de autoservicio del Bellagio.

El caso está siendo investigado por la Junta de Control de Juegos de Nevada para determinar si el Bellagio tiene que pagar las apuestas.

Aparentemente, errores como el de este domingo son comunes cuando se trata de ingresar horarios de juegos manualmente. La confusión en eventos deportivos que se llevan a cabo en distintas partes del mundo son los más recurrentes debido a la diferencia de horarios.

«Nos ha sucedido a todos. Creo que cada casa de apuestas probablemente desde el principio de los tiempos ha tratado con esto en algún momento», dijo el director de apuestas deportivas de Westgate, John Murray al Review-Journal.