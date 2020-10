El Castillo de Mont Rouge: la maravilla escondida en Durham, Carolina del Norte

En medio del bosque en Carolina del Norte se encuentra El Castillo de Mont Rouge, una estrectura sacada de un cuento de hadas que solo puede visitarse tras caminar montaña arriba. El castillo está construido con marmol y con bloques de cemento con un fuerte estilo europeo. Igualmente, cuenta con estilo oriental que se puede notar a simple vista con sus vistosas cúpulas hechas con cobre.

El castillo lo levantó Robert Mihaly, un artista, escultural y conceptor visual oriundo de Carolina del Norte, a partir del 2000. Luego de tres años de construcción, en 2003, conoció a su esposa. Echizada, se trasladó junto a él al castillo donde vivieron en una de las habitaciones que se encontraba lista. En el castillo vivieron a sus hijos durante los primeros años de sus vidas. Si bien es cierto que se ha dicho que no culminó la construcción por la muerte de su esposa, Caroline Smith, ha negado los rumores.

Se menciona que el artista todavía utiliza el castillo a veces como taller visual y plástico.

Pese a que no siempre está ocupado, el castillo es un punto de encuentro para artistas urbanos que han pintado sus paredes con grafffitis. Los pisos de madera en su interior se han podrido, por lo que los escombros han salido expulsados por las ventanas poco a poco. El artista comenzó una recaudación de fondos en 2014 para renovar la estructura de nuevo, de la que, al momento, no se conoce su estatus.

El castillo se encuentra localizada en el Red Mountain en Rougemont, específicamente al norte de Durham, en Carolina del Norte. Para visitarlo, los residentes del estado tienen que conducir o caminar a través de un camino que no está asfaltado. El castillo no puede visitarse debido a que está prohíbido el acceso a no residentes. No obstante, pueden tomarse fotos a distancia.

Si bien es cierto que el dueño de la estructura había mencionado la posibilidad de reabrirlo nuevamente en 2021 para disfrute del público, se desconoce si por la pandemia de COVID-19 los planes se retrasaron.

Para esta nota, La Noticia utilizó información de Media Hub y The Crazy Tourist.