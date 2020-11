Cardi B es conocida por sus polémicas, sin embargo este es el consejo que Cardi B dio a los universitarios.

Lejos de sus enfrentamientos con otros famosos, Cardi intenta ayudar a los jóvenes cada que tiene oportunidad y esto es lo que dijo sobre escoger las clases adecuadas:

Si estás en la universidad, no me importa qué car*jos estés estudiando, toma una clase de negocios.

Siempre toma una clase de negocios, porque tal vez la carrera que estudiaste un día no te hará feliz y vas a querer convertirte en tu propio jefe, pero no podrás si no sabes cómo manejar un negocio.