Los teléfonos celulares dan cáncer No. No existen estudios que determinen de qué forma los genes se afectan por el uso de celulares.

El riesgo a tener cáncer es nulo si no hay antecedentes en la familia

No. Aunque los antecedentes familiares sí aumentan los riesgos del cáncer, no es cierto que si no hay familiares que hayan tenido la enfermedad es imposible tener algún tipo de cáncer. Incluso, aun cuando hay enfermedades previas en la familia el cáncer tampoco es hereditario. En todo caso, lo ideal es conocer las causas y factores de riesgo del cáncer para minimizar las posibilidades.