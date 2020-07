Desde que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial de la Amistad, cada 30 de julio se celebra que esta es una manera de fomentar y defender la solidaridad. La amistad es el afecto personal y desinteresado que se comparte con otra persona. A través de la amistad se fortalece la confianza, contribuimos a obtener una estabilidad social, emocional duradera y formamos una red de apoyo social beneficiosa para nuestro crecimiento personal.

Es importante celebrar días internacionales como el de la amistad para promover acciones y actividades que llamen la atención de la opinión pública y refuercen los mensajes que se quieren transmitir.

5 amistades que cambiaron la historia

Lennon/McCartney y Jagger/Richards

Las firmas más famosas de las canciones más populares y exitosas de los últimos tiempos. Lo que muchos no saben que, además, ambas duplas creativas se llevaban muy bien entre sí, de hecho, el hit de los Stones de 1963 “I Wanna be Your Man” fue compuesto por Lennon y McCartney en una visita al estudio donde grababan los Stones. La rivalidad Beatles vs. Stones fue más una creación del público, el marketing y la prensa que un hecho real.

Otra evidencia de la amistad que los unía durante los años de oro de ambas bandas puede verse en Rock N’ Roll Circus (1968), donde un combinado integrado por John Lennon, Keith Richards (en el bajo), Eric Clapton y Mitch Mitchell interpretan la canción Beatle “Yer Blues“.

Poco tiempo atrás, en el megafestival Live Desert Trip de 2016, en California, los Stones homenajearon esta amistad con una versión de Come Together, tema apertura de Abbey Road.

San Martín y Bernardo de O’Higgins

La amistad entre ambos libertadores nació en 1814, cuando San Martín llega a Mendoza para preparar el ejército que cruzaría los Andes hacia Chile, con O’Higgins como uno de sus principales subalternos a cargo de una columna expedicionaria.

Pero los unió mucho más que la guerra revolucionaria: ambos comandantes compartieron correspondencia por el resto de sus vidas, incluso en el exilio. El libro de los historiadores Sergio Martín Baeza y Pacho O’Donell llamado San Martín y O’Higgins. Sus cartas, un mandato de fraternidad recopila gran parte de estos documentos.

Quizás la más famosa imagen que ilustra esta amistad sea el “Abrazo de Maipú”, llevado al óleo por el pintor Pedro Subercaseaux, momento en el que un herido O’Higgins y San Martín se abrazan sellando la independencia de Chile tras la victoria contra las fuerzas realistas el 5 de abril de 1818.

Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares

Según Bioy Casares, la amistad entre ambos nació entre 1931 y 1932, durante una charla sobre actualidad literaria en la que pusieron en común algunos de sus escritores contemporáneos más admirados como Joyce, entre otros. Poco después, en 1936, fundaron juntos la revista Destiempo, en la que buscaron despegarse de las clásicas corrientes costumbristas reinantes en el país, como la gauchesca.

También los unía la pasión por el género policial. Bajo el seudónimo Honorio Bustos Domecq y luego Benito Suárez Lynch, publicaron entre 1943 y 1977 distintos libros de cuentos donde elevaron esta temática a nuevos niveles en libros como en Seis Problemas para Isidro Parodi.

En 2006 Bioy Casares publicó Borges. Un libro de 1,600 páginas con conversaciones entre ambos autores, una fuente ineludible para quien quiera conocer más detalles de una de las amistades más famosas de la historia literaria argentina.

Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara

Una placa en la calle Emparán 49 del barrio Colonia Tabacalera en la Ciudad de México indica que en ese lugar se conocieron Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna. Castro estaba exiliado en México tras el fallido asalto al cuartel de Moncada en 1953. De este encuentro nació una de las amistades más famosas. Al frente de una revolución contra el régimen de Fulgencio Batista, el cubano y el argentino se convirtieron en dos íconos de los regímenes de izquierda. Muchos historiadores coinciden que la relación se fue fisurando con el tiempo, principalmente por diferencias políticas, con un Castro pro-soviético contra un Guevara que optaba por el sistema maoísta. Incluso existe la versión de Castro abandonando al Che a su suerte en su expedición a Bolivia, donde finalmente encontraría la muerte en 1967. A pesar de ello, Castro rindió homenaje al argentino en varias oportunidades, convirtiéndolo en el referente de la revolución.

Bill Gates y Warren Buffett

Gates y Buffett, el hombre más rico y el segundo hombre más rico de los Estados Unidos respectivamente, son además best-friends. Se conocieron a regañadientes en 1991 a través de una editora del Washington Post, ya que a Gates no le interesaba charlar con un accionista de otros rubros y Buffett no entendía prácticamente nada de computación. A pesar de que todo estaba dado para que el encuentro fuera un fracaso, este terminó siendo el inicio de una particular amistad. Bill y Warren juegan juntos al ping-pong, viajan por el mundo por negocios y placer y comparten una iniciativa que busca que multimillonarios de todo el mundo inviertan su dinero en emprendimientos sociales y obras de caridad. El creador de Microsoft también asegura que los consejos de Warren Buffett y su visión de los negocios fueron indispensables para el crecimiento de la empresa desde que se conocieron.