El día que Martha Higareda le leyó el tarot al Canelo y lo confundió con un narco

En redes sociales se ha hecho viral un video, en el que la actriz mexicana Martha Higareda recordó el día en que confundió al Canelo con un narco y le leyó las cartas de tarot.

Fue durante una conversación con el conductor Yordi Rosado que la actriz de proyectos como Amarte Duele y Altered Carbon explicó como sucedió mientras se encontraba en el aeropuerto:

Me dice ¿eres Martha Higareda? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y yo, claro y me tomo una foto con él.

Martha Higareda recordó que el Canelo le preguntó a dónde iba, ella le dijo que a Los Ángeles, a lo que el boxeador mexicano contestó que él también, pero Martha se sentía insegura, al creer que se trataba de un narcotraficante.

Después de tomarse las fotos, Martha Higareda cuenta que fue a una tienda de libros dentro del aeropuerto para comprar algo para leer y, además, le regalaron unas cartas de tarot.

El miedo y la sorpresa de Martha Higareda fueron mayores sobre el sujeto que no conocía, cuando se subió al avión y se dio cuenta de que su compañero de viaje era el chico pelirrojo de 30 años que ella estaba convencida de que era un narco.

Me siento y al lado de mí venía el pelirrojo. Yo tenía esta idea en mi cabeza de que era narco y digo ‘chin, me tocó con el narco’. Para distraerme abro las tarjetitas del tarot y me dice ‘a ver léeme las cartas’.

La confusión de la actriz la llevó a ponerse reflexiva y decirle al Canelo que en una pelea nadie gana, lo que ocasionó que el Canelo le cuestionara de manera seria si iba a ganar, por lo que Martha le pidió que sacara una carta, la cual anunciaría el resultado.

Sale la carta y le digo ‘dice que sí vas a ganar’, se me queda viendo y me dice ¿no sabes quién soy verdad? y le digo no, no sé quién eres y me dice soy el Canelo, soy boxeador y estoy yendo a Los Ángeles porque voy a boxear.