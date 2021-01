El día que The Beatles conocieron a Elvis Presley

Cuando el cuarteto de Liverpool fue a ver al Rey del Rock ‘n’ Roll en su mansión de Beverly Hills en una noche libre de su gira por Estados Unidos, la charla, inicialmente torpe, dio paso a una improvisada sesión musical.

Ocurrió en secreto y una sola vez. Fue 27 de agosto de 1965 cuando Elvis Presley y “The Beatles” se reunieron. La relación entre The Beatles y Elvis, más allá de la influencia que tuvo El Rey sobre el cuarteto de Liverpool para su formación, comenzó en 1964 cuando el grupo inició su “invasión” de los Estados Unidos. Desde que pisaron el aeropuerto, los reporteros de inmediato comenzaron a hacer comparaciones, señalando despectivamente a los ingleses como “nada más que cuatro Elvis Presleys“. Debemos recalcar que Elvis era EL REY del Rock aún y la aparición de estos peludos británicos en su territorio, con todo el bullicio alrededor de su visita, debió generar algo de inseguridad en Presley. Prueba de ello fue el telegrama que Elvis y su mánager, el coronel Parker, enviaron a los Beatles durante su histórica presentación en el programa de Ed Sullivan, deseándoles éxito en su gira. Más que un saludo entre colegas fue un “acto de presencia”, para que tuvieran bien presente quién mandaba todavía en Estados Unidos.

Sólo un año después, en 1965, el panorama musical había cambiado radicalmente, The Beatles tenían al mundo comiendo de su mano e iniciaban su segunda gira por Estados Unidos con su álbum Beatles For Sale (que no era el mejor trabajo del grupo), mientras que Elvis desaparecía de los escenarios tras haber estado en el ejército, para incursionar y adentrarse en el mundo del cine. The Beatles adoraban a Elvis y siempre estuvieron tratando de conocerlo. Lo más que habían conseguido era que el coronel les llevara obsequios de parte de El Rey, pero nada más. De alguna forma sentían que Presley los menospreciaba (con justa razón) porque él era El Rey y ellos cuatro, tipos barriobajeros de Liverpool que le estaban robando el terreno.