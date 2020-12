Si su placa de Carolina del Norte tiene al menos 6 años de antigüedad, la División de Vehículos Motorizados (DMV) le dará una nueva cuando su registro se renueve a partir del 1 de enero.

Será la primera vez que Carolina del Norte ha establecido un límite de tiempo para reemplazar una placa. Hasta ahora, podías quedarte con el que te dieron mientras se mantuviera.

La Asamblea General ordenó al DMV que comenzará a reemplazar las placas a partir del 1 de julio de 2020. La fecha se retrasó seis meses después de que el DMV dijera que no estaba lista debido a la pandemia de COVID-19.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Cómo reemplazar las placas antiguas de los vehículos

Los propietarios de vehículos serán notificados si su placa está lista para ser reemplazada cuando reciban el aviso de renovación de registro.

Se les dará la opción de renovar en persona en una agencia de matrículas, donde se les entregará la nueva placa, o por correo, en cuyo caso el reemplazo llegará con la nueva tarjeta de registro.

No habrá ningún cargo adicional por la nueva placa, más allá de la tarifa de renovación de registro estándar y el pago del impuesto a la propiedad del vehículo.

El DMV espera reemplazar 2.4 millones de placas el primer año y alrededor de 500,000 en el segundo año. El 1 de enero de 2022, el estado comenzará a reemplazar las placas especiales, incluidas las placas comerciales, agrícolas, de taxi y personalizadas.

Las placas especiales se realizarán con un nuevo proceso digital. Seguirán siendo de aluminio y se verán como otras placas, pero las letras y los números serán planos en lugar de elevados como ahora. Eventualmente, todas las placas de Carolina del Norte se fabricarán de esta manera.

Los propietarios de vehículos tendrán la opción de mantener su número de placa existente u obtener uno nuevo. Si optan por mantener el número existente, el reemplazo también será una placa plana.

Los propietarios también podrán elegir entre los tres fondos estándar: First in Flight, First in Freedom y In God We Trust.

Una vez reemplazadas, las placas viejas ya no serán válidas. El DMV desea que las personas los devuelvan a la oficina de la agencia local de matrículas para que no se utilicen con fines delictivos. Pero no hay penalización por no devolver uno.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.