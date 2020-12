El Dr. Anthony Fauci celebra su 80 cumpleaños

El Doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el líder del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, celebra su 80 cumpleaños el jueves 24 de diciembre.

Su esposa de 35 años, Christine Grady, planeó una celebración a través de Zoom para celebrar con familia y con amistades.

Además, para celebrarlo, la alcaldesa de Washington, D.C. Muriel Bowser proclamó el día como Día del Dr. Anthony S. Fauci en la capital del país.

In honor of Dr. Fauci's 80th birthday tomorrow, I proclaim Thursday, December 24, 2020, “Dr. Anthony S. Fauci Day” in Washington, DC.

We are incredibly proud to count Dr. Fauci among the many DC residents who are sacrificing so much to keep our communities healthy and safe. pic.twitter.com/UqvS4sebMf

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) December 23, 2020