La nueva vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, publicó en su Twitter el emotivo momento en que habló por teléfono con Joe Biden para celebrar que será el presidente de Estados Unidos.

El nuevo presidente Joe Biden, superó los 270 votos electorales requeridos para su proclamación. Pensilvania y Nevada fuero los últimos estados en pronunciarse a favor del demócrata.

Biden, por su parte no dejó pasar el momento y publicó en sus redes sociales un video donde agradece su elección:

“América, me honra que me hayas elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020