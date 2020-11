El enigmático naufragio en las aguas de Carolina del Norte, un misterio a cinco años de su hallazgo

Encallado a una milla bajo la superficie de la costa de Carolina del Norte, la identidad un naufragio aún es una incógnita para la ciencia a cinco años de su hallazgo.

El naufragio está ubicado en una zona que roza temperaturas cercanas al punto de congelación.

Los microorganismos marinos han devorado la madera expuesta de la embarcación, sin embargo, las maderas enterradas en la arena y otros artefactos están bien conservados.

Los artefactos en el campo de escombros sugieren que el barco puede datar de la Revolución Americana, según UNC TV.

Científicos marinos de la Universidad de Duke, la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad de Oregon descubrieron el naufragio en julio de 2015.

Fue durante una expedición a bordo del barco de investigación Atlantis de la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI) que lo hallaron.

Algunos de los artefactos descubiertos en medio de los restos rotos del naufragio son una cadena de hierro, un montón de vigas de madera del barco, ladrillos rojos —posiblemente del área del cocinero del barco— botellas de vidrio, una jarra de cerámica sin esmaltar, una brújula de metal y otro instrumento de navegación que puede ser un octante o sextante.

El naufragio parece remontarse a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Era una época en la que un joven Estados Unidos expandía su comercio con el resto del mundo por mar.

Tres años después del descubrimiento, en 2018, la NOAA Ocean Explorer examinó los restos del naufragio con su Equipo de Arqueología Marina.

“Este es un hallazgo emocionante y un vívido recordatorio de que incluso con los principales avances en nuestra capacidad para acceder y explorar el océano, las profundidades marinas mantienen sus secretos muy cerca”, dijo la líder de la expedición Cindy Van Dover, directora del Laboratorio Marino de la Universidad de Duke cuando se anunció el descubrimiento.

Fue un descubrimiento accidental. Los científicos estaban trabajando a menos de 100 metros del naufragio sin tener idea de que estaba allí.

El naufragio descansa a lo largo del camino de la Corriente del Golfo, que los marineros han utilizado durante siglos como una carretera marítima hacia los puertos de América del Norte, el Caribe, el Golfo de México y América del Sur.

