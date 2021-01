El ‘fantasma’ de un sheriff de Carolina del Norte desata la polémica

Un sheriff de Carolina del Norte desató la polémica en la población de Durham, debido a la llegada de un ‘fantasma’ a su equipo.

Se trata de un auto modelo Charger color gris, que es la última incorporación a las patrullas de la Oficina del Sheriff de Durham.

Pero mucha gente no parece estar muy de acuerdo en su adquisición.

Esto, después de un tweet de la oficina del alguacil que decía que el nuevo auto apodado ‘fantasma’, “con los gráficos de bajo perfil, nunca verás venir el auto“.

We never expected such a large response to this video. Its intent was to be a lighthearted look at a tool our traffic unit uses to keep roads safe but it was taken out of context for some. DCSO values your thoughtful feedback &will continue to be engaged w/the community it serves

— Durham Sheriff (@DurhamSheriff) January 18, 2021