El gobernador Andrew Cuomo recibirá premio Emmy

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, recibirá un premio Emmy por sus boletines informativos televisados sobre el estado de la pandemia en la entidad que preside.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció el 20 de noviembre que concederá el Emmy al gobernador Andrew Cuomo en una ceremonia que se transmitirá el 23 de noviembre.

Las 111 reuniones informativas diarias del gobernador funcionaron muy bien porque creó programas de televisión de manera eficaz, con personajes, tramas e historias de éxito y fracaso , dijo el presidente y director ejecutivo de la academia, Bruce L. Paisner.

Gov Andrew M Cuomo of NY will receive the International Emmy Founders Award in recognition of his leadership during the Covid19 pandemic & his masterful use of TV to inform & calm people around the world. The Emmy will be presented to @NYGovCuomo on Nov 23 https://t.co/dwKIImwYNV pic.twitter.com/1mKkmg6FKW

— International Emmy Awards (@iemmys) November 20, 2020