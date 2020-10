Hoy, el gobernador Roy Cooper emitió la Orden Ejecutiva No. 171 para fortalecer las protecciones de desalojo para ayudar a los inquilinos de Carolina del Norte a permanecer en sus hogares.

Muchas familias están tratando de hacer lo correcto, pero este virus lo ha dificultado. Aproximadamente de tres a 400.000 hogares en Carolina del Norte no pueden pagar el alquiler actualmente. Por lo tanto, hoy he firmado una nueva Orden Ejecutiva para evitar los desalojos en Carolina del Norte de personas que no pueden pagar el alquiler , dijo el gobernador Cooper. El resultado durante esta pandemia global será que más habitantes de Carolina del Norte se queden en sus hogares, más propietarios cobrarán el alquiler y menos empresas de servicios públicos cortarán el suministro eléctrico .

La Orden Ejecutiva requiere que los propietarios informen a los inquilinos residenciales sobre sus derechos bajo la Orden de los CDC . Para las acciones de desalojo que comienzan después de la Orden Ejecutiva No. 171, los propietarios deben dar a los residentes la opción de completar un formulario de declaración antes de iniciar cualquier acción de desalojo.

La Orden también establece procedimientos para garantizar la protección de los inquilinos residenciales una vez que presenten el formulario de declaración requerido al tribunal o al propietario.

Adicionalmente, la Orden Ejecutiva aclara la moratoria de los CDC para que se aplique claramente a todos los habitantes de Carolina del Norte que cumplen con los criterios de elegibilidad de los CDC, independientemente de si viven en propiedades subsidiadas por el gobierno federal. La Orden garantiza que los beneficiarios del programa de Oportunidades de Vivienda de Carolina del Norte y Prevención de Desalojos ( HOPE ) aún puedan calificar y que estas protecciones para inquilinos se aplicarán a los habitantes de Carolina del Norte independientemente del estado de la Orden de los CDC en otros tribunales.

NC HOPE

Hace dos semanas, el gobernador Cooper lanzó el programa NC HOPE de 117 millones que brinda asistencia a inquilinos elegibles de ingresos bajos y moderados que experimentan dificultades financieras debido a la pandemia mediante pagos directos a propietarios y empresas de servicios públicos.

Este programa ha recibido 22,800 solicitudes elegibles a la fecha. Dada la demanda de asistencia mostrada durante las últimas dos semanas, el estado continuará trabajando para impulsar el programa HOPE para que pueda ayudar a más habitantes de Carolina del Norte a llegar a fin de mes.

El programa HOPE está avanzando en gran medida para ayudar a las familias a mantenerse seguras en sus hogares mediante el uso responsable de los fondos del coronavirus para pagar directamente al propietario y los servicios públicos , dijo el gobernador Cooper. Mi administración sigue encontrando formas de ayudar a los inquilinos que luchan, pero aún necesitamos que Washington deje de lado el partidismo y envíe más ayuda a Carolina del Norte .

Las personas pueden solicitar ayuda llamando al 211 o visitando el sitio web de la programa HOPE.

Programa Back @ Home

Además, para ayudar a aliviar los problemas de vivienda, Carolina del Norte está financiando el programa Back @ Home, que ayuda a las familias que se encuentran sin hogar y brinda alivio financiero a algunos propietarios cuyos inquilinos corren el riesgo de quedarse sin hogar.