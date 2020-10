El ingenioso barco pirata que surgió del huracán Sally

El barco le ha levantado el ánimo a todo el barrio. Lo que permite entrever lo importante de asumir las dificultades de la vida como una oportunidad.

Rebolledo contó que originalmente planeaba construir un barco mucho más pequeño, incluso que pudiera caber en la parte trasera del auto. Sin embargo, a medida que trabajaba en su creación creía en el tamaño.

El barco pirata de la zona no solo entretiene a los tres hijos del pirata, sino al resto del vecindario.

“Todo el mundo ha tenido un año difícil y los niños podrían no estar tan animados estos días porque no están interactuando tanto”, le dijo Rebolledo al Pensacola News Journal. “Así, no sé si Halloween va a ser igual, pero está esto, y si puede generar algunas sonrisas y puede distraernos un poco del drama de este año, tal vez eso es algo bueno”.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.