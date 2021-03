El irreal y costoso regalo que hizo Floyd Mayweather Jr. a su nieto

Todo mundo sabe que Floyd Mayweather Jr. es un amante de las excentricidades, el boxeador gusta de estar siempre en el ojo de todos, ya sea comprándose un lujoso auto, una bolsa de mano única o joyería fina.

Pero ahora, Mayweather Jr. no presumió algo que comprara para él y sus excéntricos gustos, sino será para su nieto, quien es un pequeño que ya luce un lujoso detalle en su muñeca valuado en miles de dólares.

Así es, Mayweather Jr. quiere lucirse también como un abuelo ejemplar frente a su amado nieto y tuvo el detalle de comprarle un exclusivo rolex hecho a la medida de la muñeca del niño, un lujo que pocas veces se ha visto.

Recordemos que Mayweather tiene una basta colección de relojes en los que ha gastado una fortuna, es uno de sus principales caprichos que puede darse y le quiere heredar este gusto al pequeño.

Es por eso que Mayweather Jr. le regaló su primer Rolex de oro con diamantes incrustados a su nieto, un detalle que le costaría unos 54,300 dólares (alrededor de 1,200,000 pesos mexicanos), cifra en que estaría valuado el reloj.

Ballin’ Outta Control: How old were you when you got your first Rolex.. or better yet, do you own a Rolex?

Well, #FloydMayweather’s infant grandchild already owns one 😩#BelieveTheHype #TheHype984 pic.twitter.com/pvIqd3Fk1j

— #BelieveTheHype (@TheHype984) February 18, 2021