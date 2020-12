El jefe de policía de Charlotte da positivo por COVID-19

El jefe del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg ( CMPD , por sus siglas en inglés), Johnny Jennings, anunció el martes 8 de diciembre que ha dado positivo por COVID-19 .

Jennings dijo en Twitter que había puesto en cuarentena en casa “hace varios días” después de que se había estado expuesto al COVID-19.

This afternoon, I received confirmation that I tested positive for COVID-19. I immediately quarantined myself at home several days ago after learning that I had been exposed to the virus.

