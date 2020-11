El mensaje de Jennifer Lopez a sus seguidores ante la pandemia

Con más de 133 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, su reciente presentación en el Super Bowl y el éxito de todos los proyectos que hace, Jennifer López es una de las artistas más queridas y este es el mensaje que le dio a sus seguidores ante la pandemia.

Luego de subir al escenario de los Premios E! People’s Choice el domingo por la noche, donde recibió el galardón People’s Icon 2020, Jennifer Lopez dio un emotivo mensaje a sus fans:

Antes del 2020 estábamos obsesionados con ganar algún premio, ser nominados para aquel otro, estábamos atrapados en quién vendió más discos o quién tuvo el mejor estreno en taquilla o cosas locas. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que importa y para mí lo que más importa son las personas.

Su fe y su fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansada o abatida, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis seguidores, ustedes, quienes me han levantado cuando yo no podía levantarme.