El misterioso caso de dos niñas desaparecidas en su propia casa de Carolina del Sur

La pequeña Taylor Watkins de escasos 13 años de edad, pasó un tiempo en casa de su amiga Keely Long, de 14, cuando ambas desaparecieron sin dejar rastro.

Agentes de la policía del Condado de Oconee en el Noroeste de Carolina del Sur, se encuentran desde el lunes en busca de las dos niñas que, según dijeron, desaparecieron de una casa de la localidad.

La Oficina del Sheriff de Oconee dijo que los funcionarios de la escuela secundaria West-Oak y el padre de una de las niñas notificaron a un oficial de recursos escolares que Keely y Taylor estaban desaparecidas.

Las niñas fueron vistas por última vez a las 10:30 de la noche del domingo en la casa en la que Keely vive con su familia en Rachels Drive en Townville, a donde invitó a su amiga para pasar un tiempo juntas.

El padre le notificó a los agentes que cuando fueron a preparar a las niñas para su jornada escolar del lunes por la mañana, ya no estaban en casa.

La oficina del alguacil dijo que los agentes del condado de Oconee y del condado de Anderson intentaron encontrar a las niñas debido a la información de que podrían estar en el condado vecino, pero no han corrido con suerte.

The OCSO is seeking the public's help tonight in regards to locating two missing juveniles, 14 year old Keely Long and 13 year old Taylor Watkins. If you have any info, call the OCSO at 864-638-4111 or Crimestoppers at 1-888-CRIME-SC. https://t.co/1muWkhF5ZW pic.twitter.com/ajmM6mwjwu

