“Siniestro” es como las y los fans de Jennifer Aniston han catalogado un video en el que el conductor y comediante David Letterman le chupó el cabello a Jennifer Aniston.

Aunque no es reciente, el material cobró vida en Internet y se ha vuelto tendencia rápidamente.

Se trata de una entrevista de 1998, cuando el comediante conducía The David Letterman Show y en él se puede ver cómo le dice a Jennifer que lo perdone, pero que tiene que hacer algo.

Inmediatamente las imágenes muestran cómo David Letterman le chupó el cabello a Jennifer Aniston y de fondo se escucha la sorpresa de los invitados al programa.

“Quiero probar algo”, le dice Letterman a la actriz de proyectos como Friends para después acercarse por su cuello y chuparle el cabello, mientras Aniston le pregunta “¿Qué estás haciendo?”.

Luego de chuparle el cabello, Letterman le pasa un papel para secarse, mientras la audiencia continúa sorprendida y más adelante, Letterman culpa a Aniston de “arruinarle el momento”.

Aunque el incidente sucedió hace 23 años, las y los fans han comentado al respecto en redes sociales.

Algunos fans escribieron comentarios como: “Qué tan siniestro y perturbador es el video de Jennifer Aniston en el show de Letterman”, “Esta entrevista de 1998 sigue siendo grotesca de ver” y “‘¿Por qué David Letterman le chupó el cabello a Jennifer Aniston? Me confunde”.

Este video, entre otros de David Letterman, han surgido, luego del documental Framing Britney, en el que se habla de cómo los medios han tratado a las mujeres famosas.

Este video surgió luego de que en días pasados también se revivieran otras entrevistas de Letterman, entre ellas una a Lindsay Lohan, a quien no para de cuestionar si tiene problemas de abuso de drogas, aunque Lindsay se muestra muy incómoda sobre el tema e intenta cambiar la conversación varias veces.

La entrevista con Lindsay Lohan tuvo lugar en 2013, cuando la cantante y actriz tenía 26 años y se encontraba promocionando Scary Movie 5.

Aquí te dejamos el video de David Letterman con Jennifer Aniston, así como las reacciones de los usuarios en redes sociales y el video de la entrevista de Lindsay Lohan.

This jennifer aniston interview on David Letterman in 1998 is still disgusting to watch. pic.twitter.com/hEPT5jwVEZ

Why did david letterman put Jennifer Aniston’s hair in his mouth back in the day? Im so confused

Just saw a clip of letterman sucking on poor Jennifer Aniston’s hair in the 90s and I guess at this point it’s more that I’m wondering if there’s some brain chemical men have that makes them absolutely batshit insane

— Amanda Hackett (@ae_hackett) February 19, 2021