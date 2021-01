El momento en que Vicente Fernández manoseó a una joven: “Me sentí violada”

Vicente Fernández es conocido por atender a sus seguidores cuando lo visitan en su rancho Los 3 Potrillos, ubicado en Jalisco, México, sin embargo, en redes sociales circula un video en donde se muestra el momento en el que “El charro de Huentitán” aprovechó que le pidieron una foto y manoseó a una joven sin su consentimiento.

A través de TikTok, se ha viralizado este contenido, en el que la chica denunció al intérprete de “Por tu Maldito Amor” y “Estos Celos”. Tan solo en esta plataforma, el video cuenta con más de 898 mil reproducciones y más de 75 mil likes.

En las imágenes, se puede ver a la joven acompañada de una señora y una niña y el detalle de cómo Vicente Fernández le agarró el seno y movió su mano varias veces, sin el consentimiento de la fan.

Luego de que el contenido se hiciera viral, Lex explicó cuándo sucedió el video y dijo por qué está alzando la voz.

La razón por la que parece que no me molesté no es porque me gustara, sino porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta cuando vi la foto con mi mamá.

Después de eso me sentí súper violada, súper enojada. Es un pervertido y por alguna razón todos lo están defendiendo. Yo lucho con mis traumas a través del humor y del sarcasmo, cada quien tiene sus formas y esta es la mía.

Es un asunto serio y por eso hago esta publicación. No me importa si es Vicente Fernández, no debería tocar mi cuerpo sin mi permiso y mucho menos en esa área. Estoy segura de que otras mujeres han pasado por esta situación”, señaló Lex en otro video.