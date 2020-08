El niño con Síndrome de Down que llegará a Times Square

Octubre es el mes de concientización sobre el Síndrome de Down. En este marco, un pequeño de Carolina del Norte con este síndrome será protagonista de una campaña a proyectarse en el Times Square de Nueva York.

El niño de 4 años es de Winston-Salem y se llama Myles Johnson. Sus padres lo inscribieron a un concurso de todo el país y él fue uno de los 500 seleccionados. “Estamos encantados de que se haya seleccionado su sonrisa radiante”, dijo a la CBS17 Chelsea Kearns, la madre de Myles.

La historia de Myles

Myles y su medio hermano Aiden estaban en el sistema de cuidado de crianza en el condado de Forsyth antes de ser adoptados por Chelsea y Josh Kearns. Finalmente fueron adoptados por la pareja que estaba lista para asumir la discapacidad de Myles.

“No teníamos idea de cuánta necesidad había de crianza temporal en nuestra comunidad solo aquí a nivel local”, dijo Chelsea Kearns. “Hemos criado a un niño sano y feliz”. “Todos piensan que son más lentos, pero él es un niño pequeño inteligente y te hará reír en un santiamén”, dijo Josh Kearns.

Concientización

A Myles le encantan sus juguetes, el color azul y bailar con música. “Tenemos mucho que aprender del síndrome de Down y de Myles”, dijo Chelsea Kearns. También Chelsea y Josh se enorgullecen de educar a otros sobre el síndrome de Down. Son miembros de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down. La organización está preparando el video que presentará a Myles en Times Square este otoño.

“Estamos muy emocionados de compartir su sonrisa y solo un poco de su felicidad con tanta gente”, dijo Chelsea Kearns. “Él saca lo mejor de todo el mundo con seguridad”. Además, familia Kearns planea hacer un viaje a la ciudad de Nueva York el 12 de septiembre para ver la foto de Myles en vivo en Times Square.