El nuevo juego de Tomb Raider será gratis

La aclamada saga de juegos de Tomb Raider lanzará un nuevo título el cual estará disponible completamente gratis para todos los jugadores.

Sin embargo, este título dejará atrás las historias y estilo de los últimos juegos cuando se relanzó la franquicia con Tomb Rider (2013), Rise of the Tomb Rider (2015) y que culminó con el juego que cerró la trilogía: Shadow of the Tomb Rider (2018).

El nuevo videojuego que lanzará Square Enix en 2021 tendrá por título Tomb Raider Reloaded, el cual será exclusivo para dispositivos móviles, por lo que veremos a Lara Croft con un diseño más caricaturesco, pero eso sí, volverá el short café y la blusa de tirantes verde.

El anuncio de la nueva aventura de la heroína llegó con un tráiler, donde se puede ver a Lara Croft enfrentando dinosaurios y monstruos como en los viejos tiempos y evocando a sus juegos clásicos.

Desde 1996 que apareció el primer Tomb Rider, Lara Croft se convirtió en una de las figuras más importantes del mundo de los videojuegos, siendo muy apreciada por los fans que la han acompañando en 14 juegos y tres películas, dos de ellas interpretadas por Angelina Jolie y una por Alicia Vikander.

¿Cómo será Tomb Raider Reloaded?

Por el momento no hay mucha información de la nueva aventura de Lara Croft. Aunque juzgando la apariencia y el tipo de diseño, podría tratarse de un juego en tercera persona o de plataforma, evocando el clásico estilo de la serie.

Sin embargo, habrá que esperar más información pues el pequeño corto no sirve de mucho para saber siquiera la trama.