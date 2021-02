El polémico Larry Flynt muere a los 78 años

El fundador y editor de la revista pornográfica HUSTLER , Larry Flynt, falleció el 10 de febrero, en su hogar en Los Angeles, California.

El hermano del editor, Jimmy Flynt, confirmó el fallecimiento del editor a The Washington Post .

La polémica envolvió la vida de Larry Flynt en todo momento. Además de convertirse en una personalidad en el mundo de la pornografía durante los 70, estuvo envuelto en numerosos problemas legales y, de hecho, fue abaleado una vez en un intento de quitarle la vida.

El disparo recibido en 1978 durante el intento de asesinarlo le quitó la movilidad corporal inferior y Flynt estuvo en silla de ruedas desde entonces.

Sin embargo, el hombre de negocios bañó su silla de ruedas en oro y le puso terciopelo, volviendo dicho objeto un ícono asociado a su figura.

Los negocios de Flynt estuvieron siempre circunscritos a la industria de la pornografía.

Algunos controvertidos episodios de su vida fueron llevados a la pantalla grande en la película nominada al Oscar “The People vs. Larry Flynt”.

Asimismo, estuvo preso por gritar obscenidades a un juez en una comparecencia ante la corte. La nota de prensa de The New York Times para ese momento del año 1984 reseña que Flynt fue condenado a 15 meses de prisión por desacato.

El último tuit publicado en su cuenta de Twitter estuvo dedicado a ofrecer palabras de condolencia por el fallecimiento del periodista Larry King.

Everyone loved Larry—he had a kind heart and quick wit. He was genuine. I will miss my dear friend terribly. My thoughts and prayers are with his family and all those who loved him. #LarryKing pic.twitter.com/4XU5wqnRgk

— Larry Flynt (@ImLarryFlynt) January 23, 2021