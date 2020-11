El primer segundo caballero y otras novedades de las elecciones que no sabías

Con el triunfo proyectado de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, una serie de novedades se marcan en la historia del país como tener el primer segundo caballero del país. En La Noticia te contamos algunas de ellas:

Kamala Harris se convierte en la primera mujer que en Estados Unidos ocupa el cargo de la vicepresidencia, un lugar ocupado históricamente por hombres.

Kamala Harris no solo rompe con la tradición de vicepresidentes hombres, también incluye el matiz de la diversidad racial en su nuevo rol gubernamental. Además, representa a los descendientes de inmigrantes. El padre de Harris es jamaiquino y su madre es india.

Con la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia, su esposo Douglas Emhoff se convierte automáticamente en el primer hombre que detenta la figura de segundo caballero en el país.

— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020