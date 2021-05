El Principe Harry da apasionado discurso en VAX Live. Esto fue lo que dijo

El príncipe Harry pronunció un discurso apasionado en el concierto VAX Live “Esta pandemia no puede terminar a menos que actuemos colectivamente”, dijo el Duque de Sussex.

Harry participó el domingo en la grabación de VAX Live: The Concert to Reunite the World, organizado por Global Citizen. Esta fue su primera aparición desde regresar a California después de asistir al funeral de su difunto abuelo, el príncipe Felipe.

La campaña de VAX Live, que “tiene como objetivo inspirar confianza en las vacunas en todo el mundo y ayudar a que las vacunas COVID-19 lleguen a todos, en todas partes”, según un comunicado de Global Citizen. Harry y Meghan Markle se desempeñan como presidentes de la campaña global de Vax Live

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Esto fue lo que dijo el Príncipe Harry durante su participación

“Estamos en un momento decisivo en la lucha mundial contra COVID-19. Esta noche es una celebración para cada uno de ustedes aquí, los trabajadores de primera línea vacunados en la audiencia y los millones de héroes de primera línea en todo el mundo”, inició.

“También nos estamos uniendo porque esta pandemia no puede terminar a menos que actuemos colectivamente con un compromiso sin precedentes con nuestra humanidad compartida. La vacuna debe distribuirse a todos en todas partes. No podemos descansar o recuperarnos verdaderamente hasta que haya una distribución justa en todos los rincones de el mundo”, continuó Harry.

“Ninguno de nosotros debería sentirse cómodo pensando que podríamos estar bien cuando tantos otros están sufriendo. En realidad, y especialmente con esta pandemia, cuando alguno sufre, todos sufrimos. Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y los que no. Necesitamos levantar a toda la humanidad y asegurarnos de que ninguna persona o comunidad se quede atrás. Lo que hagamos en este momento quedará en la historia y esta noche, nos solidarizamos con los millones de familias en toda la India que están luchando contra una segunda ola devastadora “, concluyó.

¿Cuándo se transmitirá VAX Live?

El evento fue grabado el domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles y será transmitido el 8 de mayo.

VAX Live de Global Citizen: The Concert to Reunite the World, contará con las apariciones del presidente Joe Biden y su esposa Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn y Sean Penn.

Tendrá apariciones musicales a cargo de JLo, Jay Balvin, H.E.R. y la conductora es Selena Gomez.