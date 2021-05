El Príncipe Harry revela por qué no desea ser como su padre, Carlos de Gales

El Príncipe Harry hizo serias revelaciones sobre su relación con su padre, Carlos de Gales. Harry fue invitado a participar en el podcast de Dax Shepard, llamado “Armchair Expert” y abrió su corazón acerca de sus años de juventud al lado del Príncipe Carlos.

El duque de Sussex le contó a Shepard que desea “romper el ciclo dentro de su familia”. Se ha dado cuenta de que la forma en la que lo trató su padre cuando era joven fue el resultado de cómo el Príncipe Carlos fue criado por la Reina Isabel y el Príncipe Felipe. “Me trató como lo trataron a él”, dijo Harry de 36 años.

View this post on Instagram

El duque de Sussex reveló también que deseaba dejar sus obligaciones de la realeza desde los 20 años, debido a lo que Carlos le hizo a su madre, la Princesa Diana. Pero que no fue hasta que conoció a Meghan Markle que tomó la importante decisión.

“Es mucho dolor y sufrimiento genético que es transmitido de generación en generación”, dijo Harry. Él finalmente renunció a sus deberes reales y se mudó a Estados Unidos el año pasado.

View this post on Instagram

“Nosotros, como padres, debemos hacer todo lo posible para intentar decir: ‘¿Sabes qué? Eso me pasó a mí, me aseguraré de que no te pase a ti’”, dijo Harry, refiriéndose a cómo desea ser un padre diferente. “¿Cómo puedo cambiar eso con mis propios hijos?”.