El Príncipe Harry y Oprah presentan ahora revelaciones de Lady Gaga y Glenn Close

El Príncipe Harry y Oprah Winfrey presentan un capítulo más en serie de salud mental. Ahora tendrán una charla virtual con Lady Gaga, Glenn Close y más personajes que han luchado o luchan con su salud mental. El nuevo capítulo de “The Me You Can’t See: A Path Forward” estará disponible a partir del viernes en la plataforma de streaming. Apple TV+.

“Ahora más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad. Nuestra serie tiene como objetivo suscitar esa conversación global”, agregó Oprah.

La serie presenta una mezcla de historias de celebridades y gente común y sus luchas y logros en cuanto a salud mental. Y esto es lo que revela Lady Gaga, una de las invitadas, en la serie. En un episodio, la artista reveló el trauma de una violación que dijo que la dejó embarazada a los 19 años. Además habla acerca de cuál ha sido su camino para recuperar su salud mental, dando consejos prácticos y sencillos que cualquiera puede seguir.

El Príncipe Harry dijo que compartió sus problemas mentales para poder ayudar a otros

Harry habló en la serie acerca de sus propios problemas con la ansiedad. Además mostró cuáles son las técnicas que ha seguido para afrontar sus problemas mentales.

El duque de Susex dijo a The Associated Press que se sintió obligado a hablar sobre sus problemas con la esperanza de ayudar a otras personas. “Lo veo como una responsabilidad. No me resulta difícil abrirme”, dijo Harry a AP la semana pasada. “Al ver el impacto y la reacción positiva que tiene para tantas personas que también sufren, creo que es una responsabilidad”.

Entre otros participantes en la serie están los jugadores de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway, la boxeadora Virginia “Ginny” Fuchs y el chef Rashad Armstead.

Con información de The Associated Press