Life in a Year se estrenó esta jornada y la gente ya está hablando de ella, no solo por el cast, sino por el radical cambio de look de Cara Delevingne para la cinta que hizo con Jaden Smith.

La cinta trata sobre el romance de dos jóvenes Isabelle (Cara Delevingne) y Daryn (Jaden Smith), quienes exploran sus pasiones y su romance.

Cara sorprendió primero con un cabello de color en tonos rosas y verdes, pero lo que sorprendió aún más a sus fans y por lo que se volvió tendencia es porque aparece completamente rapada.

En la historia se plantea que Isabelle padece un tipo de cáncer, por lo que Daryn, tratará de regalarle el mejor año de su vida.

De acuerdo con la modelo y actriz británica de 28 años, este papel ha sido especial para ella, pues su personaje siempre encuentra el lado positivo de las cosas.

¿Dónde ver Life in a Year?

La película ya se puede verse en Amazon Prime Video y si te preguntas ¿vale la pena verla? Bueno, eso depende.

Si bien es una cinta romántica de jóvenes que enfrentan juntos una enfermedad, como ya ha sucedido en otras propuestas, también es interesante porque es producida por la familia Smith.

Tanto Jada Pinkett Smith como Caleeb Pinket y el propio Will Smith aparecen en los créditos de producción, así como Marc Bienstock, Clarence Hammond y James Lassiter.

Lo que sí es seguro es que podrás ver la pasión tanto de Cara Delevingne y Jaden Smith. El compromiso fue tanto que incluso Cara propuso raparse las cejas, uno de sus distintivos.

Además, Cara ha aprovechado esta cinta para concientizar sobre los distintos tipos de cáncer. Por lo pronto, te dejamos el avance de la película para que te animes a verla.