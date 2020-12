¿El Rap de la Guadalupana? Alexander Acha lo inventa y le llueven los memes

Alexander Acha sorprendió a todos en las Mañanitas a la Virgen cuando cantó el tradicional tema de “La Guadalupana” pero en versión rap. Rápidamente el hijo de Emmanuel se volvió tendencia en redes sociales y los memes empezaron a surgir.

“Yo canté el rap porque me lo sé de memoria, porque me sale”, dijo Acha. “Y entiendo a la gente que piense que está mal porque en muchas ocasiones las letras del rap son violentas o pueden ser groseras, pero no todo el rap es así, no todas las letras son así”, aseguró, defendiendo su nueva versión de la canción, según Quien.

El cantante y compositor pidió a quienes lo critican que sean abiertos a diferentes géneros musicales.

Escucha aquí el Rap de la Guadalupana

Acha asegura que no busca ofender a nadie con el Rap de la Guadalupana

Después de recibir cientos de críticas en redes sociales y ser motivo de muchos memes, Acha dijo que “no tenía ningún afán de ofender a nadie”.

Tanto él como su papá Emmanuel siempre están presentes en las tradicionales “Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” y su intención nunca fue crear tal controversia.

Además a Acha no le preocupan las críticas pues asegura que su intención es mandar un mensaje de amor a la Virgen de Guadalupe.

“En este caso es por el amor a la Virgen, esta canción se grabó con mi papá para una película que se llama Guadalupe y el que compone el rap originalmente es Big Metra”, dijo.

Alexander Acha quizo actualizar la canción para las nuevas generaciones

La intención de Acha, no era ofender a nadie, sino actualizar una canción de tantos años y hacerla más bailable. “Que fuera más fácil para los jóvenes, que quizá no tienen ese contacto espiritual”, agrega Acha.

“La verdad fue súper bonito poder estar ahí frente a la Virgen, pedirle por todos, por mi familia, encargarle mis pendientes y poder estar en un encuentro tan íntimo, fue muy necesario”, concluye.

Estos son algunos de los memes que surgieron después de su rap

