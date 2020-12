William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, anunció este lunes que renunciará a su cargo la próxima semana. Barr fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Donald Trump durante su administración.

La salida de Barr fue anunciada por Trump a través de su cuenta de Twitter después de que saliera a la luz la noticia de que el Colegio Electoral reconoció oficialmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

Barr y Trump mantenían una buena relación; sin embargo, se vio afectada en las últimas semanas con las falsas acusaciones del presidente sobre el fraude electoral que el secretario no apoyó.

En su carta de renuncia, Barr señaló que informó a Trump el lunes sobre la revisión del departamento sobre “las acusaciones de fraude en las elecciones de 2020 y cómo se proseguiría con esas afirmaciones”. Añadió que su último día en el cargo sería el 23 de diciembre.

“Acabo de tener una reunión muy agradable con el secretario de Justicia Bill Barr en la Casa Blanca. Nuestra relación ha sido muy buena, ¡él ha hecho un trabajo excelente! Según una carta, Bill se irá justo antes de Navidad para pasar las festividades con su familia”, tuiteó Trump, que aprovechó para anunciar a su sucesor.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…

