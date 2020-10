El senador Thom Tillis da positivo a coronavirus

El senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, anunció el 2 de octubre en Twitter que se encuentra contagiado por coronavirus.

Esta noche mi prueba de COVID-19 resultó positiva. Sigo las recomendaciones de mi médico. Afortunadamente, no tengo síntomas y me siento bien. COVID es un virus muy contagioso. Si estuvo expuesto o comenzó a mostrar síntomas, llame a su médico, aíslese y hágase la prueba , tuiteó el senador republicano.

Tonight my COVID-19 test came back positive. I’m following the recommendations of my doctor. Thankfully, I have no symptoms and feel well. COVID is a very contagious virus. If you were exposed or start to display symptoms, please call your doctor, self-isolate, and get tested. pic.twitter.com/fwc826dkvQ

— Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) October 3, 2020