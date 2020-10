El sorprendente trabajo de Sandra Bullock en Carolina del Norte

Originaria de Virginia, Estados Unidos, la actriz Sandra Bullock estudió en una universidad de Carolina del Norte.

Aunque ahora es una de las actrices más reconocidas de Hollywood por proyectos como The Proposal, Miss Congeniality y Gravity, cuando estuvo en la universidad, Sandra Bullock trabajó para ganarse la vida.

Al haber estudiado artes en East Carolina University, no es de extrañarse que su trabajo estuviera relacionado con los espectáculos.

En diversas entrevistas, la actriz señaló haber trabajado en un club de drag queens.

Primero lo dio a conocer en el juego Burning Questions de The Ellen Show.

Al hacerle preguntas rápidas, la conductora y comediante, Ellen, le preguntó qué es lo más extraño que ha hecho para ganar dinero y la respuesta de Bullock la sorprendió:

Poco después, durante una entrevista con James Corden para promocionar la película Ocean’s 8, el actor y comediante británico confirmó el trabajo de Bullock y ahondó en más detalles.

“Tiempo atrás, cuando estabas en la universidad, ganabas dinero de una forma muy sorprendente que no sabía. ¿Solías abrir shows drag?”, le preguntó el conductor.

Solía abrir el show para unas increíbles drag queens en un club de Carolina del Norte, que se llamaba The Paddock Club.

Pegaba mis lentejuelas en una camiseta para poder tener un outfit. Yo bailaba. No creo que me hayan contratado porque fuera buena, sino porque era muy entusiasta. La gente me aventaba dinero. Era increíble.