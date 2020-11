Un gran tiburón blanco de 17 pies de largo que apareció en los titulares el mes pasado después de ser visto con su impactante figura en Canadá.

Ahora, el enorme ejemplar ha llegado a las costas de Carolina del Norte.

Según datos obtenidos por el sitio Ocearch, este escualo pudo ser visto en primera instancia gracias a un satélite.

Y es que los tiburones marcados aparecen en las imágenes satelitales solo después de que su aleta dorsal atraviesa la superficie del agua durante más de unos segundos.

El depredador de 3,541 libras bautizado como Nukumi apareció cerca de Wilmington apenas el domingo pasado y luego se dirigió a Buxton en la isla Hatteras.

17ft 3,541 lb mature female #whiteshark Nukumi is off the coast of N. Carolina near #OBX making her southern migration like we’ve seen many other of the #greatwhitesharks on the #OCEARCH #sharktracker do. #FactsOverFear pic.twitter.com/pzd4fBncj8

— OCEARCH (@OCEARCH) November 18, 2020