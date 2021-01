El tierno mensaje de Sarah Paulson a su novia Holland Taylor

Con un tierno mensaje en redes sociales, la actriz Sarah Paulson felicitó a su novia Holland Taylor por su cumpleaños, quien está celebrando el aniversario 78 de su nacimiento.

Las actrices Sarah Paulson y Holland Taylor han sido una de las parejas más sonadas en el espectáculo, desde que anunciaron su relación.

Una vez más, la protagonista de Ratched y de otros proyectos como American Horror Story y Ocean’s 8, aprovechó la ocasión para demostrarle su amor a Holland, con quien lleva 5 años de relación.

Simplemente lo eres todo para mí (…) Si no te gusta esta foto, eres una tonta, así que no te enojes cuando la veas. Incluso la puse en blanco y negro, porque así las prefieres, así que shhhhh. Es una foto perfecta de una persona perfecta. Feliz cumpleaños, querida”, escribió Sarah Paulson.

Fue desde su cuenta de Instagram, en la que suma 3.5 millones de seguidores, que Sarah compartió el mensaje de felicitación.

Además, desde sus historias de Instagram, la actriz aprovechó para continuar recondándole su amor.

Te amo, Holland Taylor. No me puedo detener, no me voy a detener, es el cumpleaños de Holland Taylor.