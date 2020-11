El último adiós de Maradona en Argentina

Decenas de miles de personas le dieron el último adiós a Diego Armando Maradona en su natal Argentina. Los fanáticos desfilan el jueves ante el féretro que contiene el cuerpo de la leyenda del fútbol, instalado en un vestíbulo principal de la casa de gobierno, en Buenos Aires.

Hordes of people outside Buenos Aires' Casa Rosada where Maradona's body is lying in state.

People are filing in to pay their final tributes. Many cry, cross themselves, wave goodbye, send kisses and MOST are dropping football jerseys, roses and mementos over his coffin. 💔 pic.twitter.com/wKn1APcMFL

— Nico Cantor (@Nicocantor1) November 26, 2020