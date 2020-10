La Pandemia del COVID-19 no termina, algunos países en Europa tiene un repunte en el número de casos debido a las escasas medidas que tuvo la gente cuando se “relajó” el confinamiento.

Gobiernos de distintos países prohibieron reuniones masivas, fiestas o el uso de instalaciones de algún bar como solía utilizarse antes de la Pandemia, esto, para disminuir el número de contagios que hay a nivel mundial.

¿Cómo operaba este antro sin medidas de prevención contra el COVID-19?

Pero en algunos sectores de la Ciudad de México poco parece importarles que haya más de un millón de fallecidos por el virus del COVID-19 y algunos bares continúan sus actividades como si nada ocurriera.

Celebran “Covid-Fest 2020” en un antro de azotea denominado @ToledoRooftop en #ColoniaJuarez.

En pleno #Semaforonaranja, autoridades de @AlcCuauhtemocMx y @GobCDMX lo permiten el paso a más contagios de #coronavirus en la #CDMx: pic.twitter.com/WrIWYfAsW5 — La Colonia Juárez (@LaColoniaJuarez) October 11, 2020

Como en la Colonia Juárez, sector de la CDMX donde un bar desafió el llamado de las autoridades y organizaron un auténtico ‘COVID FEST’ al permitir a sus comensales no tener medidas de prevención.

La situación es grave, ya que no les exigía el uso del cubrebocas y no había sana distancia en el lugar. Una imagen que era usual antes de la Pandemia, pero que ahora no puede ser posible.

📹 El Toledo Rooftop, en la Colonia Juárez, fue suspendido por el @inveacdmx tras no cumplir medidas de protección ante pandemia y enfocar ventas en bebidas alcohólicas https://t.co/tm9Tfz58eQ — REFORMA (@Reforma) October 12, 2020

En redes sociales se dio a conocer este caso

En redes sociales se difundió un video de la “reunión” que congregó a un buen número de personas, ninguna utilizaba un cubrebocas o tenía sana distancia entre ellos.

Estas imágenes causaron malestar e indignación entre los vecinos de la colonia Juárez, quienes acusaron que el bar opera de forma “Clandestina” y no hace caso al llamado de las autoridades.

Es por esto que el Invea (Instituto de Verificación Administrativa) suspendió de forma inmediata al lugar conocido como Toledo Rooftop, un bar que opera desde hace años en la Colonia Juárez.

Captan imágenes de lo que llamaron “Covid Fest 2020” en la Terraza Toledo de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc de la #CDMX#SéFuerteMéxico #DePisaYCorreTV con @nacholozano pic.twitter.com/c5Raz2ZkZC — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 12, 2020

Las autoridades detallaron las acciones tomadas en el lugar

Así lo dieron a conocer las autoridades de la CDMX, quienes detallaron en un comunicado las acciones que emprendieron contra el lugar.

“La noche de este domingo 11 de octubre, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) llevó a cabo la suspensión de actividades en tres establecimientos de impacto social en la alcaldía Cuauhtémoc”, explica el comunicado. “El primero de estos se encuentra en la terraza de un edificio ubicado en la colonia Juárez“, agrega.

Operaba como bar, no como restaurante

El Toledo Rooftop operaba como bar en lugar de restaurante, a pesar que la CDMX continúa en semáforo naranja y está lejos de cambiar de color por el alto número de casos que hay en la capital.

Los vecinos de la colonia Juárez tuvieron un papel importante para que las autoridades tomaran acciones contra este problema.

▪️@reformaciudad: Sin cubrebocas ni medidas sanitarias, varias personas se reunieron el fin de semana en el establecimiento Toledo Rooftop en lo que llamaron #CovidFest, denunciaron vecinos de la Colonia Juárez https://t.co/ypgW8oq7iQ … — REFORMA (@Reforma) October 13, 2020

Algunos de ellos incluso explicaron que había gente formada hasta por 30 minutos para ingresar al lugar, algo que llamó la atención.

¿Qué opinan de estos lugares que siguen operando como si no existiera la Pandemia?