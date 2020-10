el-vicepresidente-mike-pence-prueba-negativo-para-coronavirus

El vicepresidente Mike Pence y la segunda dama Karen Pence dieron negativo para coronavirus el viernes por la mañana, según una declaración tuiteada por el portavoz Devin O’Malley.

La noticia llega después de que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump dieron positivo el viernes en la madrugada.

O’Malley dijo que el vicepresidente está en buena salud y desea a los Trump bien en su recuperación:

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.

