El vlogger James Charles se afeita la cabeza y lo comparan con Jeff Bezos

James Charles, vlogger de belleza, ha sorprendido a todos de nuevo. La estrella de YouTube comenzó a ser tendencia en las redes sociales el viernes cuando compartió fotos de sí mismo con la cabeza afeitada.

Charles, conocido por experimentar con su cabello, decidió hacer algo radical y lo compartió en sus redes sociales. En sus historias de Instagram subió una selfie en la que cubrió su cabeza con unos efectos de líneas rojas y decía a sus 26.8 millones de seguidores: “Esperen a ver lo que hice a mi cabello amigos”.

En la siguiente imagen se mostraba vestido de negro con una máscara facial a juego, saliendo de un automóvil. Pero algo era diferente en su imagen: estaba ¡completamente calvo!

En un video, que circula en línea, Charles dijo a un paparazzi, a las afueras de un restaurante en Los Ángeles, por qué se afeitó la cabeza. “Sólo estaba probando algo nuevo”.

Pero muchas personas no creen que se haya afeitado y han dicho que creen que sólo se trata de un efecto especial temporal.

its uhm actually a BALD CAPP!!!

stop freaking out @.jamescharles head isnt actually bald

Algunas personas no pudieron resistirse y lo convirtieron en el meme más reciente del 2021. Con su nueva imagen, Charles, fue comparado con Jeff Bezos, X-Men, Caillou, Gru y hasta un huevo cocido.

Un usuario twitteó una imagen dividida de Charles y el jefe de Amazon, Jeff Bezos, junto con la leyenda: “BREAKING: James Charles interpretará a Jeff Bezos en una nueva película biográfica. Se espera que llegue a plataformas de streaming este verano”.

BREAKING: James Charles to play Jeff Bezos in new biopic. Expected to hit streaming platforms this summer. pic.twitter.com/pT4SS0mP6B

— Advil Lavigne (@agaycowboy) February 12, 2021