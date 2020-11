Eleazar Gómez: este es el mensaje de su ex

La modelo Vanessa López fue novia de Eleazar Gómez y, en 2017, terminaron su relación, luego de que la modelo denunciara que había sido golpeada por el actor. Tras la detención del histrión, luego de intentar ahorcar a su novia, este es el mensaje de su ex.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 50 mil seguidores, López envió un mensaje sobre la relación que vivió con Eleazar Gómez y a quienes están en relaciones abusivas:

Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años y hubo quienes no me creyeron, que pensaron que solo quería fama o solo quería llamar la atención, lo cual me pareció ridículo, porque es un tema muy delicado con el cual yo nunca jugaría.

Lo que está pasando ahora no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte y delicado. Yo agradezco mucho a Dios que mi caso no fue tan extremo y que no permití que pasara a mayores por hablar con los medios.