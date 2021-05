Eleazar Gomez reaparece en redes después de salir de prisión

Eleazar Gómez ha reaparecido en redes sociales después de estar casi cinco meses en prisión. El actor mexicano fue encarcelado por violentar físicamente a su ex pareja Tefy Valenzuela.

Él ha publicado una foto en su cuenta de Instagram y sus seguidores se sorprendieron pues muestra un aspecto muy diferente. Luce un buen semblante, el cabello muy corto y se nota que ha recuperado algunos kilos. Además se pueden apreciar dos tatuajes en sus antebrazos. Uno dice: “Love with no fear” (Ama sin miedo) y el otro muestra unas iniciales. Junto con la fotografía, comparte el siguiente mensaje: “Un nuevo comienzo”.

Muchos de sus seguidores le regalaron palabras de apoyo para esta nueva etapa. Estas fueron algunas de las reacciones:

“Venga con todo!!!! Éxito!!!” le dijo @gabyramireztv “Todos merecemos una segunda oportunidad… Aprovéchala y sea así… un nuevo comienzo” dijo @silviaviditanavarro

Con este mensaje Gómez da a entender que busca rehacer su vida después de ser encarcelado por tratar de ahorcar a su ex pareja. El ex de Danna Paola cuenta con un largo historial de violencia con ex novias.

Eleazar Gómez deberá someterse a un tratamiento psicológico

El actor de 36 años se encuentra en un proceso de reparación del daño para la víctima. Aunque ya cumplió su condena en un Reclusorio de la Ciudad de México, seguirá su proceso legal fuera de la cárcel.

Su ex pareja, Tefi Valenzuela dijo a Venga la Alegría que Eleazar Gómez obtuvo libertad condicional por tres años. “Hoy creo que es un día importante porque en honor a la verdad, Eleazar hoy por fin ha reconocido su culpabilidad enfrente de mí y enfrente del juez”, dijo Valenzuela.

Valenzuela explicó que durante estos tres años Eleazar Gómez deberá someterse a un tratamiento psicológico, entre otras condiciones que puso el juez.