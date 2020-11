Elecciones 2020: Famosos que quieren ver reelegido a Donald Trump

Por muchos amado, por otros odiado, pero Donald Trump tiene a una horda de celebridades que lo apoyan para verlo reelegido en las elecciones 2020 a la presidencia de los Estados Unidos.

A pesar de sus polémicas decisiones, Donald Trump tiene diversos simpatizantes en el mundo de la farándula y ellos confían en el mandato del multimillonario empresario por otros cuatro años.

Muchos de estos artistas tienen millones de seguidores y pueden ser factor para decantar las elecciones 2020, algunos de ellos no se pensaría que pudieran estar del lado de Donald Trump, pero siempre hay sorpresas en la carrera presidencial.

Algunos raperos como 50 Cent, Lil Wayne o Lil Pump han demostrado ser adeptos a las políticas de Donald Trump, esto, a pesar de las políticas que no apoyan al sector afroamericano en EE.UU. y que les han valido criticas.

Una de las razones por las que 50 Cent votó por Donald Trump es que el sistema de impuestos de Joe Biden le parece excesivo, por lo que no quiere un presidente que toque su dinero.

Lil Wayne ha estado en diversos actos con Donald Trump y no oculta su simpatía por el millonario empresario.

Kirstie Alley, una actriz que se hizo famosa por el filme “Mira Quién Habla” dará su voto y confianza a Trump, debido a que piensa que es un presidente que hace las cosas de forma correcta.

James Woods está de acuerdo en que Donald Trump no es la persona más querida, pero dice que su voto será por él debido a que es una persona que ama a su país.

Let’s face it. Donald Trump is a rough individual. He is vain, insensitive and raw. But he loves America more than any President in my lifetime. He is the last firewall between us and this cesspool called Washington. I’ll take him any day over any of these bums. #Trump2020 pic.twitter.com/QlH3C74D1M

— James Woods (@RealJamesWoods) May 17, 2020