Tras conocerse el fallecimiento del actor Dustin Diamond, sus compañeros en la recordada serie Saved the Bell (Salvado por la Campana) comenzaron a rendirle homenaje.

Mario López, el intérprete de A.C. Slater, fue uno de los primero en reaccionar. Colgó una foto con el recordado Screech, aunque ya de adultos, con un mensaje emotivo:

Dustin, you will be missed my man. The fragility of this life is something never to be taken for granted. Prayers for your family will continue on… pic.twitter.com/BnxY9XgN5g

— Mario Lopez (@mariolopezviva) February 1, 2021