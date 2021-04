Elliot Page dice en entrevista a Oprah: “Me siento cómodo con mi cuerpo por primera vez”

El actor Elliot Page dijo en entrevista con Oprah Winfrey que “se siente cómodo con su cuerpo por primera vez”. Page, quien se declaró transgénero en diciembre pasado, se sentó a hablar con Winfrey para hablar acerca de su transición.

El actor dijo en un clip exclusivo de la conversación con Oprah las razones por las que reveló todo acerca de su transición a la revista TIME en marzo. Page habla acerca de su decisión de revelar todo sobre su cirugía y la importancia de apoyar con atención médica a las personas transgénero.

“Quería hablar de ello por un par de razones”, dijo Page, de 34 años, a Winfrey.

“Quería compartir con la gente lo mucho que ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de mucha gente”, reveló el actor.