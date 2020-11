Elon Musk: bajo riesgo de haber contraído el COVID-19

El presidente y confundador de Tesla, Elon Musk, ha colocado en entredicho la fiabilidad de las pruebas para detectar el COVID-19 luego de que en dos pruebas arrojó positivo mientras que en dos arrojó negativo el mismo día.

La opinión que compartió en su cuenta de Twitter incendió las redes sociales.

El multimillonario escribió que “algo extremadamente fraudulento está sucediendo” con relación a las pruebas.

“Me he hecho la prueba del covid cuatro veces hoy. Dos pruebas dieron negativo y dos dieron positivo. Misma máquina, misma prueba, misma enfermera. Prueba rápida de antígenos de BD (Becton Dickinson)”, comunicó.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020