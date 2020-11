El virus del COVID-19 continúa azotando al planeta Tierra, hay más de 52 millones de casos confirmados y al menos 1.2 millones de muertes que ha dejado este virus que hasta la fecha, resulta incomprendido (no del todo) por la ciencia.

Hay cientos de vacunas en desarrollo por las farmacéuticas, las cuales marchan a pasos acelerados y a casi diez meses de haberse declarado como Pandemia, no hay un remedio efectivo contra el COVID-19 hasta la fecha.

Uno de los principales críticos de la enfermedad es el multimillonario Elon Musk, quien reveló que se sometió al menos a cuatro test de COVID-19 y los resultados fueron más que confusos.

En un par de ellos, Elon Musk dio negativo a las pruebas, pero en dos dio positivo y en otro par negativo. resulta increíble, ya que la prueba la hizo la misma institución, la misma enfermera y el mismo laboratorio, algo que nunca antes se había visto.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020