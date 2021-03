Elvis Crespo recibió vacuna anti COVID-19 con ritmo

El cantante latino Elvis Crespo, compartió que ya recibió la primera dosis de la vacuna anti COVID-19 en Estados Unidos, pues en el país ya comenzó la vacunación de menores de 60 años.

El interprete de “Suavemente”, compartió un video en el que hace fila para que le aplican el medicamento, mostrando su alegría por finalmente tener la vacuna.

“Me voy a vacunar gente, toy’ contento, (para) ya salir de eso, la vida continúa, el mundo sigue dando vueltas, hay que fluir”, comentó.

Más adelante el artista publicó otro video donde le ponen la vacuna y las enfermeras lo reconocen, por lo que canta un poco “suavemente ‘puyame’ que no me duela, que no me duela”.

Estados Unidos es el país que más vacunas ha aplicado y actualmente registra la administración de 130 millones de dosis y 46.4 millones de personas con el tratamiento completo, lo que representa el 14.3 % de la población en la Unión Americana.

Poco a poco los diferentes estados están abriendo la vacunación, pues la mayoría ya terminó con los adultos mayores de 60 años. Por lo que el presidente Joe Biden anunció que antes del 1 de mayo en todo el país la vacunación tiene que ser abierta para todos los adultos.