Embajador de Estados Unidos en China renuncia en medio de tensiones diplomáticas

Pese a la escalada en tensiones entre China y Estados Unidos, su embajador, Terry Branstad, renunciará a meses de las elecciones presidenciales.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, así lo anunció este lunes en su cuenta de Twitter.

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

El embajador se irá de su puesto luego de tres años de haber ocupado la silla, a pesar de que no explicó por qué renunció, de acuerdo con ABC News.

La Embajada de Estados Unidos en China publicó un comunicado de prensa en el que confirmó la renuncia del embajador. En la misiva se menciona que se irá específicamente a Iowa a principios de octubre, a pesar de –nuevamente— de las tensiones diplomáticas entre las dos potencias.

“Me encuentro orgulloso del trabajo que llevamos a cabo durante la primera fase del gran acuerdo con resultados tangibles para la comunidad de vuelta en casa”, dijo.

“Adelantamos de manera significativa nuestra agenda y no nos detendremos por más”, añadió.

President @realDonaldTrump chose Ambassador Branstad because his decades long experience dealing with China made him the best person to represent the Administration and to defend American interests and ideals in this important relationship. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

El anuncio se realizó luego de que el secretario de Estado culpó a China de bloquear una columna de opinión que el embajador publicaría en el periódico estatal más grande del país asiático.

La columna de opinión se publicó posteriormente en el portal del Departamento del Estado. En el texto se criticaba a China por sus relaciones diplomáticas desbalanceadas.

Ambassador Branstad has contributed to rebalancing U.S.-China relations so that it is results-oriented, reciprocal, and fair. This will have lasting, positive effects on U.S. foreign policy in the Asia-Pacific for decades to come. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

Incluso, Pompeo alagó a Branstad. Lo describió como “la mejor persona para representar la administración y defender los intereses estadounidenses, así como sus ideales en una relación bilateral tan importante”. Igual mencionó que ayudó a balancear la relación con Estados Unidos para que fuese más justa y recíproca con China.

“La respuesta de The People’s Daily’s –el periódico nacional estatal chino— expone nuevamente al Partido Comunista Chino a su miedo a la libertad de expresión y al debate intelectual, así como la hipocresía de Beijing cuando habla acerca del trato injusto que tiene con otros país” , sentenció el Secretario de Estado.

La Noticia redacto esta con información de ABC News.