Emergencia en cárcel migratoria: 350 presos con COVID-19

Cientos de inmigrantes detenidos en Mississippi están en peligro por uno de los peores brotes de COVID-19 en un cárcel migratoria, desde que inició la pandemia, denunciaron activistas.

Un brote catastrófico de COVID-19 fue detectado en el Centro de Detención del Condado de Adams (ACDC) en Natchez, Mississippi, el cual según activistas, está poniendo en peligro la vida de cientos de inmigrantes.

Grupos de derechos civiles presentaron el 17 de mayo una demanda contra la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina del Inspector General (OIG).

Emergencia en cárcel migratoria

“El Centro de Detención del Condado de Adams no está equipado para manejar COVID-19 o protegernos de contraer el virus”, dijo Khurtlyn Chin, un hombre recientemente transferido de ACDC.

Según el inmigrante, llevan varias semanas gestándose la emergencia en esta cárcel migratoria.

“Los funcionarios han estado mintiendo y encubriendo el hecho de que siempre hay un brote que asola las instalaciones; debido a su codicia financiera y al constante traslado de nuevas personas allí. Esta instalación debe cerrarse y todos debemos ser entregados a nuestra familia y seres queridos en el exterior”, agregó.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó el 12 de mayo más de 350 casos de COVID-19 en ACDC; lo que lo convierte en el brote más grande en cualquier instalación de ICE en el país en ese momento.

“A pesar de mantener la autoridad para liberar a los inmigrantes de la prisión en cualquier momento; ICE ha creado un desastre de salud pública emergente al cambiar el centro de detención a una instalación de procesamiento a corto plazo; donde las personas son transferidas rápidamente dentro y fuera de la prisión; y luego son reubicados en toda la región”, señala la demanda.

“ICE está difundiendo COVID-19 a sabiendas, a través de transferencias de instalaciones e incluso en el extranjero con deportaciones continuas”; dijo a La Noticia Lorena Quiroz, directora de Immigrant Alliance for Justice and Equity.

COVID-19 en cárceles de ICE

El brote en ACDC se produce en medio de un aumento asombroso en los casos de COVID-19 en las instalaciones de ICE en todo el país.

La población detenida aumentó drásticamente en casi 3,000 casos de COVID-19 en las últimas semanas; y los números de casos actuales reflejan una tasa de infección del 12 %.

Al menos nueve personas han muerto de COVID-19 después de infectarse en las instalaciones de ICE; donde los que están adentro informan que es imposible practicar el distanciamiento social.

ICE retiene a un gran número de personas en entornos estrechos en ACDC y no proporciona las necesidades básicas de salud; como el acceso constante al jabón, según la denuncia.

Piden liberar a los inmigrantes

“La administración Biden-Harris está poniendo en peligro la vida de miles de inmigrantes cada día que elige mantener a la gente en su vergonzosa red de prisiones”; aseguró Amelia McGowan, Directora de Ley de Inmigración del Centro de Justicia de Mississippi.

La denuncia fue presentada por Immigrant Alliance for Justice and Equity, Mississippi Immigrants Rights Alliance, El Pueblo; American Civil Liberties Union of Mississippi, Roderick and Solange MacArthur Justice Center; el Southern Poverty Law Center, entre otras.